Составьте пожалуйста план романа Дубровский с 8 по 11 главы
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Составьте пожалуйста план романа Дубровский с 8 по 11 главы
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Глава 8. 1. История Маши Троекуровой. 2.Появление молодого учителя-француза Дефоржа. 3.Француз в комнате с медведем. 4.Француз убивает зверя. 5. Француз начинает давать девушке уроки музыки. Глава 9. 1. 1 октября, в день храмового праздника. 2. К Троекурову съезжаются гости. 3.Разговор о разбоях Дубровского. 4.Рассказ о подвиге Дубровского. Глава 10. 1.Спицын и Дефорж в одной комнате. 2.Ограбление и запугивание Спицына ночью. Глава 11. 1.Рассказ о знакомстве Дубровского и француза Дефоржа. 2.Обмен документами. 3.Отношение к французу окружающих.
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