Составьте пожалуйста план романа Дубровский с 8 по 11 главы

Русский язык
Составьте пожалуйста план романа Дубровский с 8 по 11 главы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Глава 8.  1. История Маши Троекуровой.  2.Появление молодого учителя-француза Дефоржа.  3.Француз в комнате с медведем.  4.Француз убивает зверя.  5. Француз начинает давать девушке уроки музыки.  Глава 9.  1. 1 октября, в день храмового праздника.  2. К Троекурову съезжаются гости.  3.Разговор о разбоях Дубровского.  4.Рассказ о подвиге Дубровского.  Глава 10.  1.Спицын и Дефорж в одной комнате.  2.Ограбление и запугивание Спицына ночью.  Глава 11.  1.Рассказ о знакомстве Дубровского и француза Дефоржа.  2.Обмен документами.  3.Отношение к французу окружающих.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие превращения: C - CH4 - CH3CL - C2H6 - C2H5CL
Ответить
Геометрия
Помогите решить задачу: две стороны треугольника равны 2 корня из 3 см. и 8 см. Найди??е третью сторону треугольника, если она равна радиусу описан...
Ответить
Русский язык
Изложение!!! 100-150 слов ----------------- Однажды мы пошли на Лысую гору за цветами и саженцами для школьного двора. Поднялись до середин...
Ответить
Математика
Параметр 3см 4см 5 см 6см 7мм 8мм 9мм
Ответить
Литература
Вспомни произведения в которых встречаются эти имена и фамилии Сонька Леонтьева ??акула Солоха Троекуров в харлампий диогенович Костылин цыбульский...
Ответить