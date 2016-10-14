Упростите и найдите значение выражения: -5(3.1q-2.5)+11.3q-4 при q=-2/7
Алгебра
Упростите и найдите значение выражения: -5(3.1q-2.5)+11.3q-4 при q=-2/7
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
= - 15,5q + 12,5 + 11,3q - 4 = - (15,5q - 11.3q) + (12,5 - 4) = = - 4,2q + 8,5 при q = - 2/7 - 4,2 * (-2) : 7 + 8,5 = 1,2 + 8,5 = 9,7 Ответ: 9,7.
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