Коробка с виноградом в 4 раща легче,коробка с бананами.Коробка с бананами на 12 кг т??желее коробки с виноградом.найдите массу коробки с виноградом

Математика

Коробка с виноградом в 4 раща легче,коробка с бананами.Коробка с бананами на 12 кг т??желее коробки с виноградом.найдите массу коробки с виноградом

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