Коробка с виноградом в 4 раща легче,коробка с бананами.Коробка с бананами на 12 кг т??желее коробки с виноградом.найдите массу коробки с виноградом
Математика
Коробка с виноградом в 4 раща легче,коробка с бананами.Коробка с бананами на 12 кг т??желее коробки с виноградом.найдите массу коробки с виноградом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х кг - весит коробка с виноградом 4х кг - весит коробка с бананами 4х=х+12 4х-х=12 3х=12 х=12:3 х=4 (кг) Ответ: коробка с виноградом весит 4 кг
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