ПОЖВЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С ОЛИМПИАДОЙ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕЕЕ !!!!
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ПОЖВЛУЙСТА ПОМОГИТЕ С ОЛИМПИАДОЙ ПО ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЕЕЕ !!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2-г 5-в 1-б 4-а 3-д Вроде бы так
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