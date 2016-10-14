Для отопления помещения ежедневно сжигают 100 кг каменного угля. Сколько дров необ??одимо сжигать ежедневно, для поддержания такой же температуры? 270 кг 100 кг 37 кг 540 кг

Физика
Для отопления помещения ежедневно сжигают 100 кг каменного угля. Сколько дров необ??одимо сжигать ежедневно, для поддержания такой же температуры? 270 кг 100 кг 37 кг 540 кг
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для поддержания такой же температуры надо 100 кг
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