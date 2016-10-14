Запишите данные обыкновенные дроби в виде десятичных дробей а) 2043\10 . 2043\100 . 2043\1000 . 2043\10000 . 2043\100000 б) 612\10 . 612\100 . 612\1000 . 612\10000 . 612\100000

Математика
Запишите данные обыкновенные дроби в виде десятичных дробей а) 2043\10 . 2043\100 . 2043\1000 . 2043\10000 . 2043\100000 б) 612\10 . 612\100 . 612\1000 . 612\10000 . 612\100000
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 203,4; 20,34; 2,034; 0,2043; 0,02043 б)  61,2; 6,12; 0,612; 0,0612; 0,00612
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