Составь и запиши предложения по схемам: 1. дополнение- сказуемое- дополнение- подлежащее. 2. дополнение- дополнение- сказуемое- подлежащее. 3. подлежащее- сказуемое- дополнение- дополнение.

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Составь и запиши предложения по схемам: 1. дополнение- сказуемое- дополнение- подлежащее. 2. дополнение- дополнение- сказуемое- подлежащее. 3. подлежащее- сказуемое- дополнение- дополнение.
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Гость:
Наконец превратилась в бабочку гусеница. веселые,красивые летают бабочки. мы живём в большом доме
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