Помогите с информатикой 60 баллов. Двумерный массив. Паскаль. 1) Дан двумерный массив размерностью 5 на 7. Найти максимальный элемент массива. 2) Дан двумерный массив размерностью 5 на 7. Найти произведение четных элементов.

Информатика

Помогите с информатикой 60 баллов. Двумерный массив. Паскаль. 1) Дан двумерный массив размерностью 5 на 7. Найти максимальный элемент массива. 2) Дан двумерный массив размерностью 5 на 7. Найти произведение четных элементов.

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