1. Почему из листьев банана можно сделать хижину, а из листьев кактуса нет? 2. Чем о??личается охота кошки о собаки и как это связано с их строением?

Биология

1. Почему из листьев банана можно сделать хижину, а из листьев кактуса нет? 2. Чем о??личается охота кошки о собаки и как это связано с их строением?

Автор: Гость