1. Почему из листьев банана можно сделать хижину, а из листьев кактуса нет? 2. Чем о??личается охота кошки о собаки и как это связано с их строением?
Биология
1. Почему из листьев банана можно сделать хижину, а из листьев кактуса нет? 2. Чем о??личается охота кошки о собаки и как это связано с их строением?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Тк листья кактусов, это колючки, а из низ сложно что-либо построить. 2) У кошек лучше развито зрение, особенно ночное, а у собак обоняние
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