SOS!!! КАК ПРОВЕРИТЬ БУКВУ Е В СЛОВЕ"ЧАЩЕ" 5"А"
Русский язык
SOS!!! КАК ПРОВЕРИТЬ БУКВУ Е В СЛОВЕ"ЧАЩЕ" 5"А"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Это наречие, так что надо запомнить. 2. Это предложный падеж существительного, е - т.к. 1 склонение
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