Составьте пирамиды понятий по образцу. Допишите недостающие понятия. а) Понятия: водная система, Волга, Дон, Чёрное море, Тихий океан, море, Индийский океан, река, Азовское море, океан.
Информатика
Составьте пирамиды понятий по образцу. Допишите недостающие понятия. а) Понятия: водная система, Волга, Дон, Чёрное море, Тихий океан, море, Индийский океан, река, Азовское море, океан.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ОКЕАН МОРЕ РЕКА Тихий океан. Азовское Волга Индийский Черное Дон
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