Как усовершенствовать свою учебную деятельность??? С выводом: Дам 25 быллов ПОМ??ГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА

Обществознание
Как усовершенствовать свою учебную деятельность??? С выводом: Дам 25 быллов ПОМ??ГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты хочешь усовершенствовать свою учебную деятельность,то нужно прикладывать к этому максимальные усилия. Не стоит на уроке сидеть сложа руки-активность залог успеха! Также следует больше заниматся самообразованием и самопознанием.Вывод можно написать исходя из этого.

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