Как усовершенствовать свою учебную деятельность??? С выводом: Дам 25 быллов ПОМ??ГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Обществознание
Как усовершенствовать свою учебную деятельность??? С выводом: Дам 25 быллов ПОМ??ГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если ты хочешь усовершенствовать свою учебную деятельность,то нужно прикладывать к этому максимальные усилия. Не стоит на уроке сидеть сложа руки-активность залог успеха! Также следует больше заниматся самообразованием и самопознанием.Вывод можно написать исходя из этого.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Помогите с информатикой 60 баллов. Двумерный массив. Паскаль. 1) Дан двумерный массив размерностью 5 на 7. Найти максимальный элемент массива. ...
Русский язык