Спростіть вираз (√n/√m+√n-√n-√m/√n)/√m/√n

Алгебра
Спростіть вираз (√n/√m+√n-√n-√m/√n)/√m/√n
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)√n/(²²n)-(√n-√m)/√n=(n-n+m)/√m(√m+√n)=m/√m(√m+√n)=√m/(√m+√n) 2)√m/(√m+√n)*√n/√m=√n/(√m+√n)
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