Спростіть вираз (√n/√m+√n-√n-√m/√n)/√m/√n
Алгебра
Спростіть вираз (√n/√m+√n-√n-√m/√n)/√m/√n
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)√n/(²²n)-(√n-√m)/√n=(n-n+m)/√m(√m+√n)=m/√m(√m+√n)=√m/(√m+√n) 2)√m/(√m+√n)*√n/√m=√n/(√m+√n)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Информатика
Помогите с информатикой 60 баллов. Двумерный массив. Паскаль. 1) Дан двумерный массив размерностью 5 на 7. Найти максимальный элемент массива. ...
Русский язык
Информатика
Составьте пирамиды понятий по образцу. Допишите недостающие понятия. а) Понятия: водная система, Волга, Дон, Чёрное море, Тихий океан, море, Индийс...