Начертите 2 угла так,чтобы их пересечением был луч,а объединением-развернутый уго?? Нарисуйте пожалуйста ♡♡

Математика

Начертите 2 угла так,чтобы их пересечением был луч,а объединением-развернутый уго?? Нарисуйте пожалуйста ♡♡

Автор: Гость