Начертите 2 угла так,чтобы их пересечением был луч,а объединением-развернутый уго?? Нарисуйте пожалуйста ♡♡
Математика
Начертите 2 угла так,чтобы их пересечением был луч,а объединением-развернутый уго?? Нарисуйте пожалуйста ♡♡
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