Клетка живого организма рисунок плиз и можете описать
Биология
Клетка живого организма рисунок плиз и можете описать
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы составляют клетки,клетки составляют органы,органы составляют организм. Как-то так)
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