Клетка живого организма рисунок плиз и можете описать

Биология
Клетка живого организма рисунок плиз и можете описать
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы составляют клетки,клетки составляют органы,органы составляют организм. Как-то так)
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