Что такое график функции и как его строить помогите мне пожалуйста!!!!Пишу вопрос уже 2 раз а никто не отвечает!!!Обьясните мне тему с этим всем и что эоо за знак≤
Алгебра
Что такое график функции и как его строить помогите мне пожалуйста!!!!Пишу вопрос уже 2 раз а никто не отвечает!!!Обьясните мне тему с этим всем и что эоо за знак≤
Ответ(ы) на вопрос:
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Знак меньше или равно.
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