Что такое график функции и как его строить помогите мне пожалуйста!!!!Пишу вопрос уже 2 раз а никто не отвечает!!!Обьясните мне тему с этим всем и что эоо за знак≤

Алгебра

Что такое график функции и как его строить помогите мне пожалуйста!!!!Пишу вопрос уже 2 раз а никто не отвечает!!!Обьясните мне тему с этим всем и что эоо за знак≤

Автор: Гость