Помогите решить, пожалуйста. Объясните пожалуйста как в последних примерах придт?? к одному знаменателю? Умножить один из них на минус 1?

Алгебра
Помогите решить, пожалуйста. Объясните пожалуйста как в последних примерах придт?? к одному знаменателю? Умножить один из них на минус 1?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Умножить второй знаменатель на -1 и поменять знак перед дробью (минус на плюс, плюс на минус)
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