Помогите решить, пожалуйста. Объясните пожалуйста как в последних примерах придт?? к одному знаменателю? Умножить один из них на минус 1?

Алгебра

Помогите решить, пожалуйста. Объясните пожалуйста как в последних примерах придт?? к одному знаменателю? Умножить один из них на минус 1?

Автор: Гость