Помогите и объясните это.....

Алгебра
Помогите и объясните это.....
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первой заданте вычисялется по формуле п/180•градусы. Пр:п/180•138=23п/30
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