Петя и степа ныряли в море за ракушками .Петя достал на 12ракушек меньше,чем Степа.А Степа достал в 5раз больше,чем петя.сколько ракушек достал со дна каждый мальчик?

Математика
Петя и степа ныряли в море за ракушками .Петя достал на 12ракушек меньше,чем Степа.А Степа достал в 5раз больше,чем петя.сколько ракушек достал со дна каждый мальчик?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя - на 12 ракушек меньше чем Стёпа Стёпа -в 5 раз больше чем Петя 1 12*5=60ракушек Стёпа 260-12=48 ракушек Петя
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