Петя и степа ныряли в море за ракушками .Петя достал на 12ракушек меньше,чем Степа.А Степа достал в 5раз больше,чем петя.сколько ракушек достал со дна каждый мальчик?

Математика

Петя и степа ныряли в море за ракушками .Петя достал на 12ракушек меньше,чем Степа.А Степа достал в 5раз больше,чем петя.сколько ракушек достал со дна каждый мальчик?

Автор: Гость