Газ …..... сжимается, при этом …..... его объем. Следовательно, в газах …..... между молекулами намного больше …..... самих молекул. Поскольку в среднем расстояние между молекулами газа в …..... раз больше размера молекул, то о...
Физика
Газ …..... сжимается, при этом …..... его объем. Следовательно, в газах …..... между молекулами намного больше …..... самих молекул. Поскольку в среднем расстояние между молекулами газа в …..... раз больше размера молекул, то они …..... притягиваются друг к другу. Молекулы газа двигаются …..... во всех направлениях с …..... скоростями (…..... метров в секунду) и …..... весь предоставленный им объем. Газы …..... собственной формы и постоянного объема. Газы способны неограниченно …..... . 1)десятки 2)заполняют 3)хаотично 4)расширяться 5)не имеют 6)размеры 7)уменьшается 8)большие 9)расстояние 10)сотни 12)слабо 13)легко
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1. 13) 2. 7) 3. 9) 4. 6) 5. 1) 6. 12) 7. 3) 8. 8) 9. 10) 10. 2) 11. 5) 12. 4)
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