Цена груш — t р. за 1 кг, а цена яблок — b р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: Во скол??ко раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок
Математика
Цена груш — t р. за 1 кг, а цена яблок — b р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: Во скол??ко раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо цену груш поделить на цену яблок t:b
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