Цена груш — t р. за 1 кг, а цена яблок — b р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: Во скол??ко раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок

Математика

Цена груш — t р. за 1 кг, а цена яблок — b р. за 1 кг. Запиши в виде выражения: Во скол??ко раз 1 кг груш дороже, чем 1 кг яблок

Автор: Гость