Запишите в виде десятичной дроби 2/5 3/4 11/20 16/25 27/50
Математика
Запишите в виде десятичной дроби 2/5 3/4 11/20 16/25 27/50
Ответ(ы) на вопрос:
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2/5=0,4 3/4=0,75 11/20=0,55 16/25=0,64 27/50=0,54
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