Тем кто не знает отличия плоских червей от круглых-вот держите. Плоские черви бесполые,не имеют Аального отверстия, вагины, Тело не покрыто кутиколой, поэтому они не могут обитать во всех условиях; Круглые черви раздельнополые...
Биология
Тем кто не знает отличия плоских червей от круглых-вот держите. Плоские черви бесполые,не имеют Аального отверстия, вагины, Тело не покрыто кутиколой, поэтому они не могут обитать во всех условиях; Круглые черви раздельнополые, имет анальное отверстие, вагину, кутикулу, обитают в любых условиях!
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Спасиииииииииииииибооооо
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