Мальчик шел 80 м за 1мин сколько за 60 мин вырази в метрах и километрах
Математика
Мальчик шел 80 м за 1мин сколько за 60 мин вырази в метрах и километрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80 м/мин - скорость мальчика Расстояние равно произведению скорости на время: 80 м/мин*60 мин=4800 м=4,8 км (1 км=1000 м) Ответ: за 60 минут мальчик пройдет 4800 метров или 4,8 км
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