Изложение когда одноклассники пришли навестить однаклассницу которая сломала ногу

Гость: Гость:

Наша одноклассница Рита сломала ногу. Мы с друзьями решили её навестить. мы купили шоколадки и конфетки,цветы и очень красивые шарики. Мы позвонили в дверь и когда Рита открыла её мы выставили наши подарки вперёд и громко сказали:,,Выздоравливай,Рита!" Она очень обрадовалась и обняла нас. Мы рассказали ей смешные моменты из школы и весёлые стихотворения. Рита была очень рада нашему приходу. Мы ещё раз обнялись, еще раз пожелали ей побыстрее выздоравливать и пошли домой. Но это были не все подарки! Когда мы вышли на улицу мы достали мелки и написали перед её окном:,,Рита, выздоравливай!" Утром когда Рита подошла к окну она очень удивилась! Вот такая была встреча с нашей любимой Ритой