1 Сравните числа: А) корень 3 степени из 5 и корень из 3; Б) корень четвертой степени и?? 4 и корень 3 степени из 3 ; В) корень 4 степени из10 и ( корень 4 степени из 99) во 5 степени Внесите Множитель под знак корня - АВ ум...
Алгебра
1 Сравните числа: А) корень 3 степени из 5 и корень из 3; Б) корень четвертой степени и?? 4 и корень 3 степени из 3 ; В) корень 4 степени из10 и ( корень 4 степени из 99) во 5 степени Внесите Множитель под знак корня - АВ умножить на корень 4 степени из 6, если А больше 0, В больше 0;
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