Наталья Боярский дочь. Главные герои и их хоактеристики

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Наталья, дочь боярина Матвея Андреева. Я считаю, что эта героиня - идеал автора. Образом Натальи Карамзин показал, какой должна быть настоящая женщина. Наталья Андреева – 17-летняя девушка. Она очень красива: «Наталья была всех прелестнее». Ничто не могло сравниться с белизной ее лица и алостью ее щек. Черные глаза Натальи, густые темно-русые волосы, нежность кожи девушки вызывали всеобщее восхищение. Боярин Андреев души не чаял в своей любимой дочери. Но прекрасней всего была душа Натальи: «…наша прелестная Наталья имела прелестную душу, была нежна, как горлица, невинна, как агнец, мила, как май месяц: одним словом, имела все свойства благовоспитанной девушки…» Наталья очень любила свою родную Москву, обожала отца, была искренне привязана к своей няне. Весь день героиня проводила в делах: вышивала, молилась богу. Но ей не были чужды и развлечения. Наталья часто ездила в гости к своим подругам, где они весело проводили время, но под строгим присмотром старших. Так мирно и счастливо Наталья дожила до 17 лет. Но вскоре одна печаль стала грызть душу героини. Она начала тосковать по любви, по любимому человеку. И, когда он появился в ее жизни, Наталья не задумываясь пошла за любимым на край света. Алексей, возлюбленный героини, предложил ей бежать из родительского дома и тайно венчаться. Несмотря на большую привязанность и благодарность к отцу, Наталья выбрала свою любовь. Мне кажется, Карамзин восхищается своей героиней. Автор считает, что именно так должна поступать настоящая женщина. Может помог.)