Сколько существует способов составить поезд из 4-х вагонов, синего, зелёного, жёлт??го и красного так, что бы красный вагон был впереди синего? а) 4 б) 8 в) 12 г) 24.

Математика
Сколько существует способов составить поезд из 4-х вагонов, синего, зелёного, жёлт??го и красного так, что бы красный вагон был впереди синего? а) 4 б) 8 в) 12 г) 24.
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