Сколько существует способов составить поезд из 4-х вагонов, синего, зелёного, жёлт??го и красного так, что бы красный вагон был впереди синего? а) 4 б) 8 в) 12 г) 24.

Математика

Сколько существует способов составить поезд из 4-х вагонов, синего, зелёного, жёлт??го и красного так, что бы красный вагон был впереди синего? а) 4 б) 8 в) 12 г) 24.

Автор: Гость