Помогите 10 задание 7 класс ПОЖАЛУЙСТАААААА УМОЛЯЮ 15 баллов поставлююю

Гость: Гость:

15 - английский и 11 русский, из них 9 человек изучает и русский и английский. 15-9=6, 11-9=2. Т.е.9 человек и русский и английский, 6 человек только английский, 2 человека только русский. Теперь складываем. 9+6+2=17