Сочинить сказку про ивана бабу егу и змей гарыныча

Гость: Гость:

Жила-была Баба Яга. Однажды маленькая девочка, незнавшая что в лесу ходить одной опасно, собралась собирать ягоды. И вот она вошла в лес. Лес был темный, дремучий. Девочка не побоялась пойти дальше. И вот пройдя несколько метров, она увидела избушку на курьих ножках. Девочка подошла к избе и решила открыть дверь. Но она не увидела эту дверь, так-так избушка была повернута к ней задом. Спустя несколько минут девочка слышит какой-то шорох. Она оборачивается, а там! - стоит старуха с корявым носом, с седыми волосами и вся в болячках. Девочка решила, испугавшись, немедленно убежать, но баба Яга затащила её домой и начала с ней разговаривать. Девочка сквозь слезы ей что-то пыталась сказать, но баба Яга не смотря на её слезы, топила печь все больше и больше. Девочка пыталась убежать 4 раза, но ей не удавалось. И вот начала старуха звать погрется около печи, а сама ждет и приговаривает : садись, девочка, рядом с печкой, садись не бойся. вот девочка решилась сесть около печи, а старуха Яга как взяла её за шкирку и в печь. Концовку сама сочини, фантазии нету больше))))