Решите уравнения: х:4=195; 164:у=345-304
Математика
Решите уравнения: х:4=195; 164:у=345-304
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х=195*4 х=780 _____________ 780:4=195 164:у=41 у=164:41 у=4 _______________ 164:4=345-304 41=41
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