Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_жение, в)насл_ждение, г)р_сток

Русский язык

Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_жение, в)насл_ждение, г)р_сток

Автор: Гость