Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_жение, в)насл_ждение, г)р_сток
Русский язык
Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_жение, в)насл_ждение, г)р_сток
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Воплощение, приложение, наслаждение (сладость), росток (рост)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Три гнома договорились к праздничному столу купить 12 пирожных Любознайка купил 5 ??ирожных Почемучка 7 А Фантазер вместо своей доли пирожных внес ...
Математика
Математика
Бабушка принесла из леса грибы. Лисичек было в 5 раз больше, чем подберезовиков. А подберезовиков в 6 раз больше, чем боровиков. сколько грибов каж...
История
О чём идёт речь: ,,она открылась в 1892 году. Здесь бывали савицкий, малышкин, Мейерхо??ьд, касторский, ухтомский. Она сохранила множество уникальн...