Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_жение, в)насл_ждение, г)р_сток

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Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_жение, в)насл_ждение, г)р_сток
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Воплощение, приложение, наслаждение (сладость), росток (рост)
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