Состав слова Солнце фонетический разбор
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Состав слова Солнце фонетический разбор
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с→[с]:согласный, парный глухой, парный твёрдый о→ [о]:гласный л→— н→ [н]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый ц→ [ц]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый е→ [э]:гласный
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