Состав слова Солнце фонетический разбор

Русский язык
Состав слова Солнце фонетический разбор
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
с→[с]:согласный, парный глухой, парный твёрдый о→ [о]:гласный л→— н→ [н]:согласный, непарный звонкий, сонорный, парный твёрдый ц→ [ц]:согласный, непарный глухой, непарный твёрдый е→ [э]:гласный
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Предложение со словосочетанием иноязычная среда
Ответить
Математика
В Екатерибурге живёт 1138000 человек это на92000 человека меньше, чем в Новосибирске чи??ло жителей Новосибирска на 111000 больше чем в Нижнем Новг...
Ответить
Литература
Наталья Боярский дочь. История произведения и писатела
Ответить
Русский язык
Ребят , помогите написать сочинение ... Тема : " Почему нужно заботиться о детях?"
Ответить
Русский язык
Вставьте буквы, найдите и отметьте слова, в которых написание буквы гласного в корне проверяется подбором проверочного слова. а)вопл_щение, б)прил_...
Ответить