Предложение со словосочетанием иноязычная среда

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Предложение со словосочетанием иноязычная среда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В эту среду я пойду гулять с друзьями. Среда обитания животных очень разнообразна.
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