В Екатерибурге живёт 1138000 человек это на92000 человека меньше, чем в Новосибирске чи??ло жителей Новосибирска на 111000 больше чем в Нижнем Новгороде сколько человек живёт в Новосирбиски и сколько Нижнем Новгороде

Математика

В Екатерибурге живёт 1138000 человек это на92000 человека меньше, чем в Новосибирске чи??ло жителей Новосибирска на 111000 больше чем в Нижнем Новгороде сколько человек живёт в Новосирбиски и сколько Нижнем Новгороде

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