В Екатерибурге живёт 1138000 человек это на92000 человека меньше, чем в Новосибирске чи??ло жителей Новосибирска на 111000 больше чем в Нижнем Новгороде сколько человек живёт в Новосирбиски и сколько Нижнем Новгороде
Математика
В Екатерибурге живёт 1138000 человек это на92000 человека меньше, чем в Новосибирске чи??ло жителей Новосибирска на 111000 больше чем в Нижнем Новгороде сколько человек живёт в Новосирбиски и сколько Нижнем Новгороде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Екатиренбург - 1308000 человек - на 92000 человек меньше, чем в Новосибирске; Новосибирск - ? - на 111000 человек больше, чем в Нижнем Новгороде; Нижний Новгород - ? 1) 1308000+92000=1400000 человек живёт в Новосибирске; 2) 14000000-111000=1289000 человек живёт в Нижнем Новгороде.
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