5 крупнейших заводов по производству стали и прокатов в России.Помогите

География
5 крупнейших заводов по производству стали и прокатов в России.Помогите
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Гость:
Амурметалл Ашинский металлургический завод Новокузнецкий металлургический комбинат Новолипецкий металлургический комбинат Магнитогорский металлургический комбинат
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