2 в кубе х в квадрате = 4х-13=0

Математика
2 в кубе х в квадрате = 4х-13=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*х²-4*х-13=0 Дискриминант D=4²+4*8*13=432. х1=4+√432/(2*8)=1,549;  х1=4-√432/(2*8)=-1,049.Ответ: х1=1,549; х2=-1,049

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