Докажите все запятые в стихотворении Лермонтова тучи Тучки небесные, вечные стр??нники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли ...
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Докажите все запятые в стихотворении Лермонтова тучи Тучки небесные, вечные стр??нники! Степью лазурною, цепью жемчужною Мчитесь вы, будто как я же, изгнанники С милого севера в сторону южную. Кто же вас гонит: судьбы ли решение? Зависть ли тайная? злоба ль открытая? Или на вас тяготит преступление? Или друзей клевета ядовитая? Нет, вам наскучили нивы бесплодные... Чужды вам страсти и чужды страдания; Вечно-холодные, вечно-свободные, Нет у вас родины, нет вам изгнания
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Перечисление однородных членов предложеня, разделение предложения, обращение, разделение предложения, разделение предложения,Перечисление однородных членов предложеня, разделение предложения
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