Велосипедист ехал по шоссе со скоростью 15 км/ч и свернул на проселочную дорогу , где скорость его снизилась на 3 км/ч . по просёлочной дороге он проехал на 9 км меньше чем по шоссе . Сколько километров велосипедист проехал по ...

Математика

Велосипедист ехал по шоссе со скоростью 15 км/ч и свернул на проселочную дорогу , где скорость его снизилась на 3 км/ч . по просёлочной дороге он проехал на 9 км меньше чем по шоссе . Сколько километров велосипедист проехал по шоссе , если на весь путь он затратил на 1,5 Ч?

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