Велосипедист ехал по шоссе со скоростью 15 км/ч и свернул на проселочную дорогу , где скорость его снизилась на 3 км/ч . по просёлочной дороге он проехал на 9 км меньше чем по шоссе . Сколько километров велосипедист проехал по ...

Математика
Велосипедист ехал по шоссе со скоростью 15 км/ч и свернул на проселочную дорогу , где скорость его снизилась на 3 км/ч . по просёлочной дороге он проехал на 9 км меньше чем по шоссе . Сколько километров велосипедист проехал по шоссе , если на весь путь он затратил на 1,5 Ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едем по ШОССЕ: х км проехал велосипедист по шоссе 15 км/ч - его скорость по шоссе x/15 час- время по шоссе Свернем на ПРОСЕЛОЧНУЮ дорогу: x-9 км проехали по дороге 15-3=12 км/ч - скорость по дороге (x-9)/12 час - время по дороге Время на всем пути x/15+(x-9)/12 = 1,5 Решим это уравнение 4x+5(x-9)=1,5*60 4x+5x-45=90 9x=135 x=15 км
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