Один из смежных углов состовляет 0,8. другого.Найдите эти углы

Геометрия
Один из смежных углов состовляет 0,8. другого.Найдите эти углы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 1-Й угол. Х. 2-Й угол 0,8 Х. Х+0,8 Х =180 град. 1,8х=180 град. Х=180:1,8. Х=100 град. Это 1-Й угол. 0,8*100=80 град это 2-Й угол
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