Что такое информатионый канал
Информатика
Что такое информатионый канал
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Это совокупность носителей информации
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