7 рыбаков съели 7 судаков за 7 дней. За сколько дней 100 рыбаков съедят 100 судаков
Математика
7 рыбаков съели 7 судаков за 7 дней. За сколько дней 100 рыбаков съедят 100 судаков
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100.….…......,...,.,.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
В этом доме живет господин Уилсон (Mr.Wilson).Скажи чем он сейчас не занимается.АА что он делает вданный момент?Ответ ты найдёш в конце ззадания.По...
Алгебра
Бір-біріне 24 м қашықтықта орналасқан жəне биіктіктері 5 м және 12 м болатын бағанда??дың ұштарына сым керілген. Осы сымның ұзындығын табыңдар