7 рыбаков съели 7 судаков за 7 дней. За сколько дней 100 рыбаков съедят 100 судаков

Математика

7 рыбаков съели 7 судаков за 7 дней. За сколько дней 100 рыбаков съедят 100 судаков

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