Найдите наибольшее значение функции y=корень x-2 +1 на отрезке [3,11]
Математика
Найдите наибольшее значение функции y=корень x-2 +1 на отрезке [3,11]
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала ищем производную от у y'=1/(2*корень из (х-2)) т.к. нулей производная не имеет,то найдем значения y(3) и y(11) и сравним их y(3)=2 y(11)=4 следовательно максимальное значение функции будет равняться 4
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