Помогите написать эссе на тему "Мои мысли о сплошной коллективизации"

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Ускоренную индустриализацию и коллективизацию СССР иногда называют «великим переломом» или «второй революцией» -настолько огромны были их размах, темпы и влияние на дальнейшую судьбу общества и государства. Хронологически их чаще всего датируют 1928-1940гг. Большая часть данного отрезка времени приходится на два первых пятилетних плана (1928-1932 и 1933-1937гг.) , когда происходили ключевые события «великого перелома» . На этом пути было много трудностей и ошибок, подвигов и преступлений, побед и неудач; успехи в развитии народного хозяйства и провалы на многих его участках, особенно в сельском хозяйстве. [1] Индустриализация сначала считалась главной задачей «великого перелома» , а коллективизация села –только его инструментом, подспорьем. Коллективизация была развернута позже индустриализации. Однако в первой половине тридцатых годов коллективизация выделилась в самостоятельное направление в государственной политике, потребовавшее не менее пристального внимания, чем индустриализация. О «великом переломе» написано много, как и о революции 1917г. , как и разброс мнений о нем столь же велик. Одни считают индустриализацию и коллективизацию вынужденным выходом из положения, оправданным следованием императивам эпохи, прорывом к могуществу страны. Другие- видят в них разрушение исторически сложившейся самобытности России, насилие над народом и историей государства, авантюризм и т. д. [2] В наше время, когда страна после распада великого и могучего СССР взяла курс на самоопределение, важным является поиск и решение ошибок, допущенных страной в годы сплошной коллективизации. Эта тема актуальна и в наши дни, поскольку и ныне сельское хозяйство России зашло в тупик и находится в большом упадке. И именно сейчас важно отслеживать развитие сельского хозяйства так, чтобы не повторить ошибок прошлых лет и советской системы хозяйствования. В связи с этим видится проблема ошибок прошлых лет, которую и важно рассмотреть. Целью моей работы будет рассмотрение вопроса о сплошной коллективизации в стране в тридцатые годы, а главное, о тех просчетах и перегибах, что были допущены в этом деле. Мною будут исследованы материалы таких авторов по истории, как С. Ю. Данилов и В. М. Никитин, И. А. Исаев, О. И. Чистяков и др. Кроме того, мне представилось важным заглянуть в «Очерки истории Тюменской области» [3], чтобы в действительности увидеть те просчеты и перегибы, что были допущены на местах в годы сплошной коллективизации.