Как выглядили все персонажи в произведение Станционный смотритель
Русский язык
Как выглядили все персонажи в произведение Станционный смотритель
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самсон Вырин - главный герой повести Пушкина "Станционный смотритель", это чиновник низшего класса, отец Дуни, увезённой заезжим гусаром в Петербург. Дуня - дочь станционного смотрителя, молодая миловидная голубоглазая девушка, которая тайком уезжает с заезжим гусаром в Петербург, чем разбивает сердце отца. Минский - гусар, ротмистр из повести Пушкина "Станционный смотритель", тот, кто увёз дочь станционного смотрителя без его благословения в Петербург.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Юра купил несколько лотерейных билетов по цене 90 тенге.Он дал продавцу 800 тенге.Ск??лько тенге сдачи может получить Юра
История