Как выглядили все персонажи в произведение Станционный смотритель

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Самсон Вырин - главный герой повести Пушкина "Станционный смотритель", это чиновник низшего класса, отец Дуни, увезённой заезжим гусаром в Петербург. Дуня - дочь станционного смотрителя, молодая миловидная голубоглазая девушка, которая тайком уезжает с заезжим гусаром в Петербург, чем разбивает сердце отца. Минский - гусар, ротмистр из повести Пушкина "Станционный смотритель", тот, кто увёз дочь станционного смотрителя без его благословения в Петербург.