Как найти стороны прямоугольника если известно , что периметр равен 36смкв
Математика
Как найти стороны прямоугольника если известно , что периметр равен 36смкв
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Гость:
Если я не ошибаюсь нужно 36:4=9 4 - это стороны
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