Дан массив из n элементов. Найти сумму отрицательных элементов с четными индексам?? и отдельно с нечетными. (Паскаль) 9 класс

Var n,i,s1,s2: integer; a: array [1..32767] of integer; begin readln(n); s1:=0; s2:=0; for i:=1 to n do read(a[i]); for i:=1 to n do begin if (a[i]<0) and (i mod 2=0) then s1:=s1+a[i] end; for i:=1 to n do begin if (a[i]<0) and (i mod 2<>0) then s2:=s2+a[i] end; writeln(s1); writeln(s2); end.