А)Сумма двух чисел 432, первое больше второго на 18. найдите эти числа. б)Сумма двух чисел 537, первое меньше второго на 131. найдите эти числа.
Математика
А)Сумма двух чисел 432, первое больше второго на 18. найдите эти числа. б)Сумма двух чисел 537, первое меньше второго на 131. найдите эти числа.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) Примем второе число за "х" и составим уравнение х+(х+18)=432 х+х+18=432 2х+18=432 2х=432-18 2х=414 х=414:2 х=207 это второе число Если х=207, то х+18=207+18=225 -Это первое число Ответ:207,225 б) Примем второе число за "х", и составим уравнение х+(х-131)=537 х+х-131=537 2х=537+131 2х=668 х=668:2 х=334 -Это второе число Если х равен 334, то х-131= 334-131=203 -Это первое число Ответ:334,203
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вспомните пожалуйста!!! Часть A 1. Чему равно произведение 2 и 5\18 ? Ответ укажите в виде несократимой дроби 2. Найдите площадь квадрата со ст...
Математика
Турист направляется из одного города в другой он проехал 2 часа на автомобиле со с??оростью 70 километров в час потом 4 часа шел пешком со скорость...
Русский язык