А)Сумма двух чисел 432, первое больше второго на 18. найдите эти числа. б)Сумма двух чисел 537, первое меньше второго на 131. найдите эти числа.

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А) Примем второе число за "х" и составим уравнение х+(х+18)=432 х+х+18=432 2х+18=432 2х=432-18 2х=414 х=414:2 х=207 это второе число Если х=207, то х+18=207+18=225 -Это первое число Ответ:207,225 б) Примем второе число за "х", и составим уравнение х+(х-131)=537 х+х-131=537 2х=537+131 2х=668 х=668:2 х=334 -Это второе число Если х равен 334, то х-131= 334-131=203 -Это первое число Ответ:334,203