Конспект по теме " опера князь Игорь"
Музыка
Конспект по теме " опера князь Игорь"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Какой тембр голоса у героя? (баритон (высокий бас)) 2.Какие интонации пронизывают речитатив? (героические, мужественные, лирические) 3. Каково настроение героя? (мрачное) 4. Какие элементы музыкальной речи способствуют его выражению? (минорный лад, медленный темп) 5. О чем размышляет герой? (Находясь в плену, Игорь не может примириться со своим поражением. Он раздумывает о битве, готов к ней вновь; стремится к свободе, чтобы доказать любовь к родине, к Ярославне.)Первый раздел арии «И бранной славы пир веселый». ВоТ тАкОй КоНсПеКт!!!
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