Цена молока в первый месяц лета уменшилась на 10 процентов, надои учеличились на 15 ??роцентов.На сколько процентов изменилась выручка от реализации молока?

Математика

Цена молока в первый месяц лета уменшилась на 10 процентов, надои учеличились на 15 ??роцентов.На сколько процентов изменилась выручка от реализации молока?

Автор: Гость