Цена молока в первый месяц лета уменшилась на 10 процентов, надои учеличились на 15 ??роцентов.На сколько процентов изменилась выручка от реализации молока?

Математика
Цена молока в первый месяц лета уменшилась на 10 процентов, надои учеличились на 15 ??роцентов.На сколько процентов изменилась выручка от реализации молока?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну точно не понял но вроде на 5%
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